Witte Huis verlengt uitstel van TikTok-verbod tot medio december

WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG/AFP) - Het Witte Huis schuift de deadline voor de verkoop van de Amerikaanse onderdelen van TikTok verder op, tot 16 december. Eigenlijk moest het Chinese moederbedrijf ByteDance de populaire app voor woensdag verkopen, op straffe van een verbod in de Verenigde Staten.

De Amerikaanse president Donald Trump heeft een presidentieel besluit ondertekend om meer tijd te geven voor de afronding van de verkoop van de filmpjesapp. Recente gesprekken tussen de VS en China hebben geleid tot een raamwerkakkoord en Trump zei dinsdag dat hij "een deal over TikTok" had met de Chinezen. Hij noemde daarbij niet welke bedrijven bij de verkoop betrokken zouden zijn.

Trump heeft de deadline voor de verkoop al meerdere keren uitgesteld. De Verenigde Staten willen dat TikTok in Amerikaanse handen komt vanwege zorgen over de nationale veiligheid en de angst dat China toegang heeft tot de persoonlijke data van miljoenen Amerikaanse gebruikers.