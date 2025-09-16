ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Witte Huis verlengt uitstel van TikTok-verbod tot medio december

Economie
door anp
dinsdag, 16 september 2025 om 20:43
anp160925240 1
WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG/AFP) - Het Witte Huis schuift de deadline voor de verkoop van de Amerikaanse onderdelen van TikTok verder op, tot 16 december. Eigenlijk moest het Chinese moederbedrijf ByteDance de populaire app voor woensdag verkopen, op straffe van een verbod in de Verenigde Staten.
De Amerikaanse president Donald Trump heeft een presidentieel besluit ondertekend om meer tijd te geven voor de afronding van de verkoop van de filmpjesapp. Recente gesprekken tussen de VS en China hebben geleid tot een raamwerkakkoord en Trump zei dinsdag dat hij "een deal over TikTok" had met de Chinezen. Hij noemde daarbij niet welke bedrijven bij de verkoop betrokken zouden zijn.
Trump heeft de deadline voor de verkoop al meerdere keren uitgesteld. De Verenigde Staten willen dat TikTok in Amerikaanse handen komt vanwege zorgen over de nationale veiligheid en de angst dat China toegang heeft tot de persoonlijke data van miljoenen Amerikaanse gebruikers.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-536364494

'Poetin heeft denkfout gemaakt, er komt geen Russisch herfstoffensief’

192510433_m

Dit dieet lijkt bij jongeren te werken tegen depressie: symptomen kelderen met 70 procent

shutterstock_2427340201

2 keuzes die ja maakt als je 20 bent die voorspellen hoe je toekomst zal zijn

ANP-536331057

Neem een kijkje in de woning van CDA-lijsttrekker Henri Bontenbal, zie foto's

generated-image (21)

Trump wil de New York Times kapot maken

ANP-534958695

Groot onderzoek laat zien waarvoor ChatGPT echt wordt gebruikt

Loading