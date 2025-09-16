Man gearresteerd die onterecht riep dat hij Kirk had vermoord

OREM (ANP) - De Amerikaanse autoriteiten hebben een 71-jarige man gearresteerd die na de dood van Charlie Kirk onterecht riep dat hij de activist had vermoord. Volgens de politie heeft hij toegegeven dat hij dit alleen deed zodat de werkelijke schutter de tijd had om te ontsnappen. De man, George Zinn, is aangeklaagd voor het belemmeren van de rechtsgang.

Zinn was aanwezig op de campus van de Utah Valley University op het moment dat Kirk daar werd doodgeschoten. Nadat hij schreeuwde dat hij dat had gedaan, werd hij opgepakt. Volgens de politie werkte Zinn niet mee en kreeg hij een medisch probleem, waardoor hij overgebracht moest worden naar een ziekenhuis.

Eenmaal in het ziekenhuis zou Zinn hebben toegegeven dat hij niet de echte schutter was en dat hij alleen maar had geprobeerd om de politie bezig te houden.

De man is ook aangeklaagd voor het bezit van beelden van seksueel misbruik van kinderen. Die troffen agenten aan op zijn telefoon tijdens het onderzoek.