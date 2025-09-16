ECONOMIE
Zangeres en actrice Joke Bruijs (73) overleden

Samenleving
door anp
dinsdag, 16 september 2025 om 20:00
bijgewerkt om dinsdag, 16 september 2025 om 20:03
anp160925237 1
Joke Bruijs is op 73-jarige leeftijd overleden. Dat heeft haar management dinsdag aan het ANP bevestigd. Het overlijden volgt niet lang na de dood van haar ex-man Gerard Cox, die eerder deze maand overleed. Ze heeft besloten haar lichaam ter beschikking van de wetenschap te stellen en er zal dus geen uitvaart zijn.
Bruijs was al langer ziek. Zij leed aan de ziekte van Parkinson. Haar ex-man Cox vertelde in een interview met Mezza dat het steeds slechter met haar ging.
De zangeres en actrice werkte ook na de scheiding veel samen met Cox. Ze waren onder meer samen te zien in de serie Toen Was Geluk Heel Gewoon. In 2022 speelden zij nog samen in de film Casa Coco.
