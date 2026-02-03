Werkzaamheden Amsterdam Centraal verstoren treinverkeer deze week

AMSTERDAM (ANP) - Door werkzaamheden bij Amsterdam Centraal wordt later deze week grote hinder verwacht voor treinreizigers. De NS meldt dat er donderdag tot en met zondag 's nachts geen treinen rijden. Overdag is er beperkt treinverkeer in diverse richtingen.

De NS laat weten dat er bussen worden ingezet als de treinen niet rijden. Op donderdagavond beginnen de werkzaamheden rond 21.45 uur. Die avond kunnen reizigers met hun NS-vervoerbewijs ook de metro pakken. Op de dagen daarna ligt het treinverkeer telkens vanaf middernacht stil.

De treinen naar Amsterdam Centraal keren op station Amsterdam Muiderpoort en Amsterdam Sloterdijk. Ook de nachttreinen tussen Schiphol-Amsterdam Centraal en Utrecht Centraal worden vervangen door een bus.

ProRail werkt op Amsterdam Centraal onder andere aan kabels. Ook zijn er werkzaamheden bij het vijfde perron. Over twee en vier weken zijn er opnieuw werkzaamheden, waardoor er beperkt treinverkeer is.