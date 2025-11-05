ECONOMIE
Titelverdediger Van Empel ziet af van EK veldrijden

Sport
door anp
woensdag, 05 november 2025 om 18:02
anp051125171 1
ARNHEM (ANP) - Fem van Empel zal komende zaterdag op het Europees kampioenschap veldrijden in het Belgische Middelkerke haar titel niet verdedigen. De regerend wereldkampioene is op dit moment niet fit genoeg om deel te nemen aan de titelstrijd, meldt de wielerbond KNWU. De 23-jarige Brabantse kiest ervoor de komende periode in Spanje te trainen.
Van Empel won de afgelopen drie jaar het EK. Dit seizoen begon ze nog met een zege in Heerde, maar daarna werd ze ziek. Ze stapte al snel af in de Koppenbergcross en sloeg ook de cross in Lokeren over.
Bondscoach Gerben de Knegt heeft met Lucinda Brand een renster in vorm in de EK-selectie. De 36-jarige Dordtse won al drie veldritten dit seizoen.
