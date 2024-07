Woonminister moet inzetten op zo veel mogelijk bouwen, vindt NVM

UTRECHT (ANP) - Makelaarsvereniging NVM wil dat Mona Keijzer als nieuwe woonminister inzet op zo snel mogelijk, zoveel mogelijk huizen bouwen om krapte en prijsstijgingen tegen te gaan. "Het is positief dat de aanpak van de wooncrisis topprioriteit is", aldus Lana Gerssen, de voorzitter van de NVM-vakgroep Wonen. Gerssen is blij dat Keijzer veel van de ambities van oud-minister Hugo de Jonge overneemt.

Gerssen vindt het "heel goed" dat twee A4'tjes in het hoofdlijnenakkoord gewijd zijn aan het aanpakken van de wooncrisis. Ze benadrukt wel dat ze het belangrijk vindt dat de markt daar ook bij betrokken wordt. Zo hoopt NVM zo snel mogelijk de toenemende woningvraag op te vangen. "Nu alleen nog de stap van praten naar bouwen."

De voorzitter prijst bovendien de no-nonsense-mentaliteit van Keijzer. "Het is positief dat Mona Keijzer zegt: 'Als ik dingen zie die niet werken, schroom ik niet om maatregelen te treffen.' Ze neemt ambities over van Hugo de Jonge, zoals de 100.000 nieuwe woningen per jaar." Dat het aantal nieuwbouwwoningen achterblijft, weet zij ook. "Ik kan alleen maar prijzen dat ze die ambitie blijft benoemen."