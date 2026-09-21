ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

WSJ: Trump wil investeren in energie-infrastructuur Midden-Oosten

Economie
door anp
maandag, 21 september 2026 om 21:56
anp210926207 1
Volg ons op Google Nieuws
WASHINGTON (ANP) - De regering-Trump heeft voorgesteld om 5 miljard dollar te investeren in een nieuw fonds dat landen in het Midden-Oosten moet helpen bij de wederopbouw van energie-infrastructuur die tijdens de Iranoorlog is beschadigd. Dat meldt de Wall Street Journal maandag.
Ook moet het fonds de afhankelijkheid van de Straat van Hormuz voor het transport van olie en gas verminderen. De Amerikaanse zakenkrant baseert zich op verklaringen van Amerikaanse en Midden-Oosterse functionarissen en documenten die de WSJ heeft ingezien.
Het voorstel is een nieuwe bevestiging dat het zeven maanden durende conflict de wereldwijde energiemarkt ernstig heeft verstoord en regionale pijpleidingen en raffinaderijen heeft beschadigd.
loading

POPULAIR NIEUWS

ing ziet vraag naar plaatsing zonnepanelen flink terugvallen1703826333

Oplichters spelen in op einde saldering: fraude rond zonnepanelen en thuisbatterijen verviervoudigd

258774906_m

Op deze manier houd je de erfbelasting zo laag mogelijk

dnb hypotheekrente gaat harder omhoog dan spaarrente1683704906

Hypotheekrente knalt naar 4,38 procent: dit is wat je nu écht moet doen

generated-image (1)

Voor het eerst is drie jaar vast goedkoper dan één jaar: hoe dat kan (en wanneer het slim is)

download (3)

Dit is de sterkste munt ter wereld — en de zwakste is bijna niets meer waard

ANP-565457119

SER komt met plan voor afschaffing toeslagenstelsel

Loading