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Lokale lijsttrekker CDU stapt op na zware nederlaag verkiezingen

Samenleving
door anp
maandag, 21 september 2026 om 21:02
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SCHWERIN (ANP/DPA) - De lijsttrekker van de CDU in de deelstaat Mecklenburg-Voor-Pommeren is afgetreden als voorzitter van de deelstaatafdeling. Dat maakte hij bekend na de zware nederlaag van zijn partij bij de afgelopen verkiezingen.
De CDU wist de kiesdrempel van 5 procent net niet te halen. Dat is voor het eerst in de geschiedenis van de partij. "Ik ben er zeker van dat de CDU Mecklenburg-Voor-Pommeren ook in de toekomst, zelfs als we nu geen deel meer uitmaken van het deelstaatparlement, een belangrijke rol zal blijven spelen", aldus lijsttrekker Daniel Peters. Het was zijn eerste publieke optreden sinds het tellen van de stemmen.
Ook CDU-secretaris-generaal Katy Hoffmeister heeft ontslag genomen. Na de uitslagen in Mecklenburg-Voor-Pommeren en Berlijn benadrukte bondskanselier Friedrich Merz dat hij ondanks de resultaten zou aanblijven. Hij zei daarbij de steun van zijn partij te hebben gekregen.
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