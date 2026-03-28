ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

WTO-leden dichter bij overeenkomst digitale handel

Economie
door anp
zaterdag, 28 maart 2026 om 14:40
anp280326071 1
YAOUNDÉ (ANP) - Wereldwijde afspraken om geen invoerheffingen in te voeren voor digitale handel worden mogelijk verlengd. Binnen de Wereldhandelsorganisatie (WTO) is de afspraak dat "elektronische transmissies", zoals downloads of digitale diensten, niet te maken mogen krijgen met importheffingen. India verzette zich aanvankelijk tegen een verlenging van die overeenkomst, maar laat zijn bezwaren op de WTO-top in Kameroen mogelijk vallen.
Persbureaus Reuters en AFP melden op basis van diplomatieke bronnen dat India een verlenging van de afspraken met twee jaar wil steunen. Het is daarmee nog niet duidelijk of de WTO-leden tot een akkoord komen. De Verenigde Staten pleiten voor een permanente ban op importheffingen voor digitale diensten. Leden van de WTO kunnen beslissingen alleen unaniem nemen.
De WTO is de afgelopen jaren verzwakt door toenemend protectionisme, onder andere door heffingen van Trump. De kwestie rond digitale handel wordt gezien als belangrijke test voor het belang van de WTO.
loading

POPULAIR NIEUWS

Loading