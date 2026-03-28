Rosatom: aanvallen kerncentrale Iran gevaar nucleaire veiligheid

Samenleving
door anp
zaterdag, 28 maart 2026 om 14:43
MOSKOU (ANP/RTR/DPA) - De situatie bij de Iraanse kerncentrale ⁠Bushehr verslechtert steeds verder. Daarvoor waarschuwde de topman van het Russische kernenergieconcern Rosatom. Aleksej Lichatsjov noemde aanvallen in de omgeving een gevaar voor de nucleaire veiligheid.
Eerder maakte ook het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA) duidelijk zich daar zorgen over te maken. Er zou in anderhalve week zeker drie keer een aanval zijn uitgevoerd in de buurt van de kerncentrale.
Er zou na de jongste aanval geen schade zijn aan de reactor en er zijn ook geen berichten dat straling is vrijgekomen. Toch drong IAEA-topman Rafael Grossi aan op "maximale" militaire voorzichtigheid om een nucleair incident te voorkomen.
In de mede door Rusland gebouwde kerncentrale, op zo'n 760 kilometer ten zuiden van hoofdstad Teheran, werkt ook personeel van het Russische staatsbedrijf Rosatom. Die medewerkers worden in groepen geëvacueerd.
