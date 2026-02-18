Zelensky: toelaten Russische vlag Paralympics smerig en onjuist

KYIV (ANP) - De Oekraïense president Volodymyr Zelensky noemt het besluit dat enkele Russische en Belarussische sporters onder eigen vlag mogen meedoen aan de Paralympische Winterspelen van Milaan-Cortina "smerig" en "onjuist". Dat heeft hij gezegd in een interview met de Britse journalist Piers Morgan dat op X is geplaatst.

Het Internationaal Paralympisch Comité (IPC) kondigde dinsdag aan dat zes Russen en vier Belarussen onder eigen vlag mogen meedoen aan de Paralympics van volgende maand. Eind vorig jaar beëindigde het IPC onverwacht de schorsing van Rusland en Belarus, die was ingesteld na de oorlog in Oekraïne.

Zelensky vergeleek het besluit van het IPC met een "sluipende bezetting". "Zo heeft de Russische agressie zich ongeveer ontwikkeld, een sluipende bezetting - de Krim, niemand reageerde, toen Donbas, niemand reageerde, toen een volledige invasie", zei de president van Oekraïne.