Zakenbank meldt overnamegeruchten Basic-Fit, aandeel hoger

AMSTERDAM (ANP) - De Belgische zakenbank KBC Securities zegt dat er geruchten rondgaan over een mogelijke overname van de Nederlandse fitnessketen Basic-Fit. Volgens KBC Securities zou het Amerikaanse Planet Fitness interesse hebben om het beursgenoteerde Basic-Fit over te nemen. Op de Amsterdamse aandelenbeurs ging de koers met bijna 4 procent omhoog, na een eerdere plus van meer dan 8 procent.

Basic-Fit was niet onmiddellijk bereikbaar voor commentaar. Het bedrijf uit Hoofddorp heeft een beurswaarde van bijna 1,7 miljard euro. Basic-Fit is actief in zes Europese landen met in totaal 1616 sportclubs en bijna 4,5 miljoen leden. In april maakte het bedrijf nog bekend dat er in het eerste kwartaal flink meer leden bijkwamen, met name in Frankrijk en Spanje.

De omzet steeg in het eerste kwartaal met 17 procent tot 332 miljoen euro en voor heel dit jaar mikt de onderneming op een omzet tussen de 1,375 miljard en 1,425 miljard euro. Verder moet het aantal clubs dit jaar met ongeveer honderd toenemen.