EU-ambassadeurs nemen belangrijke horde voor lening aan Oekraïne

BRUSSEL (ANP) - De ambassadeurs van de EU-landen hebben in Brussel ingestemd met een wijziging van de EU-meerjarenbegroting, melden diplomaten. Dat was een van de laatste hordes voor de lening van 90 miljard euro aan Oekraïne, die maandenlang is geblokkeerd door Hongarije.

Cyprus, de huidige voorzitter van de EU, had de wijziging van de begroting niet als bespreekpunt, maar als hamerstuk op de agenda gezet van de ambassadeursvergadering. Nu zij akkoord zijn, volgt een schriftelijke procedure voor het vastleggen van de lening aan Oekraïne. Als daarbij geen enkele lidstaat bezwaar maakt, is de lening definitief.

Het akkoord van de ambassadeurs hangt samen met de heropening van de Droezjba-pijpleiding in Oekraïne. De Hongaarse premier Viktor Orbán eiste dat die weer zou werken voordat hij zou instemmen met de lening. Hij beschuldigde Oekraïne ervan de reparatie bewust te saboteren. Kyiv ontkende dat.