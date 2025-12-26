Meerdere doden bij aanslag op moskee in het Syrische Homs

HOMS (ANP/RTR) - Bij een aanslag in een alawitische moskee in de Syrische stad Homs zijn zeker vijf mensen om het leven gekomen. Dat meldt het Syrische staatspersbureau Sana. Volgens het ministerie van Volksgezondheid raakten zeker 21 anderen gewond, al kan dat aantal nog oplopen, aldus een functionaris.

Tijdens het vrijdaggebed, in moskeeën doorgaans een druk moment, ging in de Imam Ali bin Abi Talib-moskee een explosief af. De aanslag is vooralsnog niet opgeëist.

Sinds de val van het Assad-regime eind 2024 komt sektarisch geweld gericht tegen onder meer alawieten geregeld voor. Die minderheid maakt circa 10 procent van de bevolking uit, maar was in het verleden wel op hooggeplaatste posities vertegenwoordigd. Zowel de verdreven oud-president Bashar al-Assad als diens vader Hafez is alawitisch.