ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Meerdere doden bij aanslag op moskee in het Syrische Homs

Samenleving
door anp
vrijdag, 26 december 2025 om 12:38
anp261225055 1
HOMS (ANP/RTR) - Bij een aanslag in een alawitische moskee in de Syrische stad Homs zijn zeker vijf mensen om het leven gekomen. Dat meldt het Syrische staatspersbureau Sana. Volgens het ministerie van Volksgezondheid raakten zeker 21 anderen gewond, al kan dat aantal nog oplopen, aldus een functionaris.
Tijdens het vrijdaggebed, in moskeeën doorgaans een druk moment, ging in de Imam Ali bin Abi Talib-moskee een explosief af. De aanslag is vooralsnog niet opgeëist.
Sinds de val van het Assad-regime eind 2024 komt sektarisch geweld gericht tegen onder meer alawieten geregeld voor. Die minderheid maakt circa 10 procent van de bevolking uit, maar was in het verleden wel op hooggeplaatste posities vertegenwoordigd. Zowel de verdreven oud-president Bashar al-Assad als diens vader Hafez is alawitisch.
loading

POPULAIR NIEUWS

Regina-George.Mean-Girls

Is je vrouw, je baas, je vriendin narcist? Vrouwelijk narcisme blijft vaak onder de radar

2025-06-25T092109Z_1749033429_RC2L9FA2EOV9_RTRMADP_3_NATO-SUMMIT.JPG

Hoeveel vernedering kan Europa nog slikken van Amerika?

peage_autoroutes

Racen op de Autoroute: Dat kan je vanaf nu een gevangenisstraf kosten

ANP-545682578

Echte nieuwe politiek: in januari hebben we een kabinet

ANP-520843452

Je hebt altijd ruimte voor een toetje. En de wetenschap legt uit waarom

3b31e52a-49c9-44dc-ac7d-01aab220e6a0

Wat is dat eigenlijk: een goede jeugd?

Loading