Nederland stijgt in medailleklassement Spelen naar vijfde plaats

MILAAN (ANP) - Nederland is bij de Olympische Spelen in het medailleklassement weer een plaats gestegen. Dat is te danken aan de shorttrackbroers Melle en Jens van 't Wout, die in Milaan op de 500 meter respectievelijk als tweede en derde eindigden.

Met zes gouden, zeven zilveren en twee bronzen medailles neemt TeamNL in de medaillespiegel nu de vijfde plaats in. Zweden zakt van de vijfde naar de zesde plaats.

Noorwegen blijft het klassement aanvoeren met vijftien gouden medailles. Gastland Italië is tweede met negen gewonnen onderdelen en de Verenigde Staten zijn voorlopig de nummer 3 met zeven keer goud.

Na woensdag zijn 89 van de 116 onderdelen afgewerkt bij de Olympische Spelen, die nog tot en met zondag duren.