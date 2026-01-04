Zondag ruim 400 vluchten geschrapt op Schiphol om winterse weer

SCHIPHOL (ANP) - Op Schiphol zijn zondag ruim vierhonderd vluchten geschrapt om het winterse weer. "Dat aantal kan nog oplopen", zegt een woordvoerder zondagochtend. Reizigers moeten ook rekening houden met drukte en lange rijen voor balies, waar ze bijvoorbeeld vluchten kunnen laten omboeken.

Door de sneeuwval is er minder baancapaciteit beschikbaar. Ook moeten vliegtuigen voor vertrek ijsvrij worden gemaakt. Dat duurt soms wel een half uur. "Normaal zijn er op Schiphol vijftig tot zestig vluchten per uur. Maar dat kan nu niet", legt de woordvoerder uit. Schiphol hoopt wel dat het vliegverkeer zondagmiddag wat kan opschalen als het weer in de loop van de dag verbetert.

KLM kondigde zaterdag al aan zondag opnieuw honderden vluchten te schrappen. Ook op vrijdag en zaterdag was er grote uitval van vluchten en waren er ook veel vertragingen. KLM adviseerde klanten de actuele vluchtinformatie te blijven volgen en zei druk bezig te zijn met het omboeken van passagiers.