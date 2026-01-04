ECONOMIE
Beginnende keelpijn: wat echt helpt (en wat niet)

gezondheid
door Ans Vink
zondag, 04 januari 2026 om 10:29
bijgewerkt om zondag, 04 januari 2026 om 11:35
175984404_m
Beginnende keelpijn is meestal vervelend, maar zelden zorgelijk en gaat in de meeste gevallen binnen een week vanzelf over. Toch kun je in de eerste dagen veel doen om klachten te dempen en erger te voorkomen.
Huisartsen benadrukken dat acute keelpijn bij verder gezonde mensen “meestal een hinderlijke maar onschuldige klacht is die vanzelf binnen zeven tot tien dagen overgaat”. De behandeling is daarom vooral gericht op symptoomverlichting: geruststelling, voldoende drinken en zo nodig paracetamol. Antibiotica helpen niet tegen virale keelpijn en zijn bij de meeste mensen niet nodig, omdat ze de duur van de klachten nauwelijks verkorten en wel bijwerkingen en resistentie kunnen geven.
Voor zelfzorg zijn simpele maatregelen verrassend effectief. Warm drinken, een lepel honing (niet bij kinderen onder één jaar) en rust voor je stem verzachten de pijn en houden het slijmvlies vochtig. Gorgelen met lauw zout water kan de keel tijdelijk minder pijnlijk maken; studies laten zien dat een zoutoplossing zwelling vermindert en het slikken prettiger maakt, al geneest de infectie daar niet sneller van.
Belangrijk is vooral wanneer je wél een dokter moet bellen: bij hoge koorts, benauwdheid, moeite met slikken of als de pijn na een dag of vijf tot zeven niet verbetert. Dan kan er meer aan de hand zijn dan een onschuldige verkoudheidskeel.

