Beginnende keelpijn: wat echt helpt (en wat niet)

De behandeling is daarom vooral gericht op symptoomverlichting: geruststelling, voldoende drinken en zo nodig paracetamol. Antibiotica helpen niet tegen virale keelpijn en zijn bij de meeste mensen niet nodig, omdat ze de duur van de klachten nauwelijks verkorten en wel bijwerkingen en resistentie kunnen geven.

oor zelfzorg zijn simpele maatregelen verrassend effectief. Warm drinken, een lepel honing (niet bij kinderen onder één jaar) en rust voor je stem verzachten de pijn en houden het slijmvlies vochtig. Gorgelen met lauw zout water kan de keel tijdelijk minder pijnlijk maken; studies laten zien dat een zoutoplossing zwelling vermindert en het slikken prettiger maakt, al geneest de infectie daar niet sneller van.

Belangrijk is vooral wanneer je wél een dokter moet bellen: bij hoge koorts, benauwdheid, moeite met slikken of als de pijn na een dag of vijf tot zeven niet verbetert. Dan kan er meer aan de hand zijn dan een onschuldige verkoudheidskeel.