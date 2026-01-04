ECONOMIE
Opnieuw storingen en vertragingen op het spoor door winterweer

Samenleving
door anp
zondag, 04 januari 2026 om 10:19
anp040126057 1
UTRECHT (ANP) - Door het winterweer zijn zondag meerdere treinen verstoord of vertraagd. Een woordvoerster van ProRail zegt dat de wissels net als zaterdag kunnen vastlopen door de sneeuw.
De meeste verstoringen zitten nu in het zuiden van het land, zegt ze. "Gisteren lag de piek rond de Utrechtse Heuvelrug. Nu is er juist in het zuiden meer sneeuw gevallen." De woordvoerster verwacht dat de buien in de middag weer wat afnemen. Intussen probeert ProRail de wisselstoringen te herstellen.
Om te voorkomen dat wissels bevriezen, worden sommige wissels verwarmd. Wisselverwarming kan bij hevige sneeuwval niet altijd storingen voorkomen in de treindiensten, legt de woordvoerster uit.
