Zonnebrand kost hier 26,50 euro, in Duitsland 8,99 euro: hier komt dat door

Volgens de grote supermarktketens zelf zijn de prijzen in Nederland niet hoger dan in buurlanden. Toch zijn er talloze praktijkvoorbeelden die het tegendeel bewijzen. In de Tweede Kamer kwamen supermarkten uitleggen hoe dat zit.

Zo zeiden ze bijvoorbeeld over zonnebrandcrème dat de prijs ervan sterk wisselt en dat het product vaak in de aanbieding is als twee voor de prijs van een, maar dan moet je dus wel twee flessen kopen, terwijl je er maar eentje nodig hebt.

Verder stellen de woordvoerders van de grote supermarkten dat de productiekosten zijn gestegen en dat grondstoffen duurder zijn geworden, maar daar hebben buitenlandse supermarkten natuurlijk net zo goed mee te maken.

"Droogtes in Spanje, de regens in Zuid-Amerika, die hebben gewoon invloed op de prijzen’’, stelt Constantijn Ninck Blok, directeur merchandising van Albert Heijn, volgens het AD. "Op rundvlees is de prijsstijging soms wel 50 procent. We doen er alles aan om producten zo goedkoop mogelijk in te kopen, maar dat lukt niet altijd. We kunnen dat verschil niet altijd incasseren.”

Wisselende prijzen

NSC-leider Pieter Omtzigt merkte terecht op: "De inflatie is hier hoger dan in omliggende landen dóór de prijs van boodschappen. In Frankrijk is dat echt minder. Het schiet hier omhoog. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de prijzen niet meer zo stijgen?”

De supermarkten hebben niet echt een antwoord, behalve dat Nederland een 'aanbiedingenland' is. Daardoor wisselen de prijzen vaak en zouden boodschappen per saldo helemaal niet duurder zijn over de grens.

Professor Retail Laurens Sloot, die 7000 producten vergeleek, nuanceert: sommige producten zijn hier duurder, andere goedkoper. "De voorbeelden die worden gegeven zijn vooral van het drogisterijkanaal. Maar als je naar het grote beeld kijkt, dan zijn de Schijf van Vijf-producten in Nederland 4-5-6 procent goedkoper dan bij onze zuiderburen. Daar staat tegenover dat onze houdbare producten weer wat duurder zijn.”

Bron: AD.nl