Dit is wat de beroemdste voedingsexpert ter wereld (81, Harvard) elke dag eet

Hij is een van de meest geciteerde voedingswetenschappers ter wereld en zijn onderzoek veranderde hoe Amerikanen eten. Wat eet Walter Willett zelf als lunch? Een volkorenboterham met pindakaas.

Willett is al decennia voedingsepidemioloog aan Harvard. Hij onderzocht hoe voeding en leefstijl de kans op chronische ziekten als hart- en vaatziekten en kanker beïnvloeden. In een interview met The Washington Post vertelt de 81-jarige wat er dagelijks op zijn eigen bord ligt. Het blijkt een heel simpel menu te zijn.

Havermout en een glaasje jus

Zijn dag begint met grove havermout met daarop een flinke schep Griekse yoghurt, noten en fruit. Meestal zijn dat blauwe bessen, omdat die mogelijk de hersenen beschermen. Daarbij drinkt hij een klein glaasje sinaasappelsap.

Lunch voor 72 cent

Op zijn werk haalt hij een grote mediterrane salade bij de saladebar, met sla, kikkererwten, noten, hummus, tofu, olijfolie en azijn. Thuis houdt hij het nog eenvoudiger: volkorenbrood met pindakaas, een beetje jam of honing en een wortel.

Willett rekende het zelf uit. Zo'n lunch kost ongeveer 72 dollarcent en staat in minder dan drie minuten op tafel. Soms vervangt hij de pindakaas door plakjes avocado met olijfolie en basilicum.

Vis of kip als avondeten

's Avonds eet hij meestal vis of kip met groenten . Dat kan een Perzisch stoofgerecht met kip, walnoten en granaatappel zijn, met volkorenrijst en saffraan, of gewoon gebakken vis met olijfolie en gekookte groenten. Is hij alleen, dan maakt hij snel een salade met olijven, verse groenten en mosselen of oesters uit blik.

Koekjes

Helemaal heilig is de expert niet altijd geweest. Tijdens het schrijven van een boek snoepte hij koekjes en chips, en dat zag hij terug op de weegschaal. Sindsdien houdt hij het tussendoor bij appels en wortels.

Rood vlees: één keer per week

Zijn vuistregels zijn duidelijk. Hij eet ongeveer één portie zuivel en één portie kip of vis per dag, en rood vlees hooguit één keer per week. Verder vooral volkoren producten, groente, fruit, noten en gezonde vetten. Daarnaast fietst hij nog altijd naar zijn werk en doet hij krachtoefeningen.

Zijn belangrijkste advies is net zo eenvoudig als zijn lunch: eet gevarieerd en zo veel mogelijk plantaardig, op een manier die je lekker vindt.