Epe wil vertrek asielzoekers voor zaterdag, anders volgt dwangsom

EPE (ANP) - De gemeente Epe wil dat een opvang voor asielzoekers wordt gesloten. Als de asielzoekers komende zaterdag nog in het Fletcher Hotel zitten, begint de Gelderse gemeente met de procedure om een dwangsom op te leggen. Over de hoogte van het bedrag meldt Epe nog niets.

Volgens Epe was afgesproken dat de opvang op vrijdag 20 maart zou sluiten. Opvangorgaan COA zou dinsdag hebben laten weten dat er geen andere plek is voor de asielzoekers.

Eerder kondigde Hardenberg dwangsommen aan omdat twee opvanglocaties daar openbleven. De Groningse gemeente Westerwolde legt al een paar jaar dwangsommen op omdat het aanmeldcentrum in Ter Apel te vol is.