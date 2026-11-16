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Belgische premier krijgt extra week voor akkoord over begroting

Samenleving
door anp
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BRUSSEL (ANP) - De Belgische premier Bart De Wever gaat op verzoek van koning Filip door met onderhandelen over de begroting. Dat heeft het Koninklijk Huis bekendgemaakt na een nieuw bezoek van de premier aan koning Filip.
De koning heeft De Wever gevraagd "om zo snel mogelijk tot een akkoord te komen en zo een schadelijke politieke en budgettaire crisis voor het land te vermijden".
De Wever heeft aan de koning laten weten dat de begrotingsonderhandelingen moeizaam gaan. De premier heeft benadrukt dat er nog steeds bereidheid is om samen naar oplossingen te zoeken, aldus het Koninklijk Huis in een verklaring.
Akkoord
Over een week moet de premier opnieuw naar de koning om hem over de vorderingen te rapporteren.
Vier van de vijf coalitiepartijen zijn het zondagavond eens geworden over een raamwerk voor een aangepast begrotingsvoorstel. Over de details ervan zou nog verder moeten worden gesproken. De vijfde partij, Vooruit, kon zich niet in de nieuwe kaders vinden, zo werd zondagavond duidelijk.
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