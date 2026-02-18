Zuckerberg: spijt van trage opsporing minderjarigen op Instagram

LOS ANGELES (ANP/AFP) - Meta-topman Mark Zuckerberg heeft spijt van de trage vooruitgang die zijn bedrijf boekte bij het identificeren van minderjarige gebruikers op Instagram. Dit heeft hij woensdag gezegd tijdens de behandeling van een belangrijke zaak over socialemediaverslaving in het Amerikaanse Los Angeles.

Een 19-jarige vrouw had Meta, ook het moederbedrijf van Facebook en WhatsApp, en YouTube aangeklaagd. De socialemediabedrijven zijn volgens haar verantwoordelijk voor socialemediaverslaving onder jongeren. Ze zei zelf op jonge leeftijd verslaafd te zijn geraakt, waardoor ze te maken kreeg met depressie en suïcidale gedachten. TikTok en Snap, het bedrijf achter Snapchat, hebben schikkingen getroffen in de zaak.

Gebruikers van Instagram moeten minstens 13 jaar oud zijn. Toen Zuckerberg werd gevraagd te reageren op klachten vanuit Meta dat niet genoeg werd gedaan om te controleren of kinderen onder de 13 jaar Instagram gebruikten, zei hij dat verbeteringen waren doorgevoerd. Maar "ik had altijd gewild dat we daar eerder hadden kunnen zijn", voegde hij daaraan toe.