ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Meerdere dode skiërs aangetroffen na lawine in Californië

Samenleving
door anp
woensdag, 18 februari 2026 om 21:00
anp180226192 1
CASTLE PEAK (ANP/AFP/RTR) - Acht van de negen skiërs die nog werden vermist in de Californische regio Tahoe, zijn dood aangetroffen. Dat meldt sheriff Shannan Moon. In de regio vond een lawine plaats, die de wintersporters bedolf. Ze zouden buiten de piste hebben geskied. Eén persoon wordt nog vermist.
Er werd al uren gezocht naar de groep skiërs, van wie er eerder zes in leven werden aangetroffen in een zelfgebouwd onderkomen. Twee van hen werden overgebracht naar het ziekenhuis.
Er werden circa vijftig reddingsmedewerkers ingezet, aldus de sheriff. Zij moesten volgens de autoriteiten werken in barre omstandigheden, waaronder rondwaaiende sneeuw die het zicht sterk belemmerde en stevige wind.
loading

POPULAIR NIEUWS

skynews-putin-vladimir-generals_5765641

"Het imperium van Poetin stort feitelijk in elkaar – en de situatie zal verslechteren, niet verbeteren."

131962873_m

Experts: 55-plussers dupe bezuinigingen

ANP-551038786

VS in verval: Na 88 jaar stopt peilingsbureau Gallup met goedkeuringscijfer van president

ANP-550901411

Van Berkel zit nét lang genoeg in de Kamer om twee jaar wachtgeld op te eisen

Scherm­afbeelding 2026-02-18 om 06.17.26

Bill White, de mini-Trump in Brussel: hoe een ambassadeur een land tegen zich in het harnas joeg

Scherm­afbeelding 2026-02-18 om 07.58.35

Video: Deze skiërs bewonderen de lawine. Dan worden ze bedolven

Loading