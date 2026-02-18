Meerdere dode skiërs aangetroffen na lawine in Californië

CASTLE PEAK (ANP/AFP/RTR) - Acht van de negen skiërs die nog werden vermist in de Californische regio Tahoe, zijn dood aangetroffen. Dat meldt sheriff Shannan Moon. In de regio vond een lawine plaats, die de wintersporters bedolf. Ze zouden buiten de piste hebben geskied. Eén persoon wordt nog vermist.

Er werd al uren gezocht naar de groep skiërs, van wie er eerder zes in leven werden aangetroffen in een zelfgebouwd onderkomen. Twee van hen werden overgebracht naar het ziekenhuis.

Er werden circa vijftig reddingsmedewerkers ingezet, aldus de sheriff. Zij moesten volgens de autoriteiten werken in barre omstandigheden, waaronder rondwaaiende sneeuw die het zicht sterk belemmerde en stevige wind.