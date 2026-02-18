Shorttracker Van 't Wout op Spelen naar halve finale 500 meter

MILAAN (ANP) - Shorttracker Jens van 't Wout heeft een volgende stap gezet op weg naar zijn derde medaille op de Olympische Spelen in Milaan. De olympisch kampioen op de 1000 en 1500 meter bereikte woensdag de halve finale op de 500 meter.

Van 't Wout eindigde in de tweede kwartfinale als eerste, voor Liu Shaoang. De Chinees plaatste zich daarmee ook voor de halve finale, die later op woensdag is.

Teun Boer slaagde er ook in de halve finale te bereiken. De Nijmegenaar finishte in de eerste kwartfinale als tweede, achter de Canadees Steven Dubois.