ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Shorttracker Van 't Wout op Spelen naar halve finale 500 meter

Sport
door anp
woensdag, 18 februari 2026 om 20:25
anp180226190 1
MILAAN (ANP) - Shorttracker Jens van 't Wout heeft een volgende stap gezet op weg naar zijn derde medaille op de Olympische Spelen in Milaan. De olympisch kampioen op de 1000 en 1500 meter bereikte woensdag de halve finale op de 500 meter.
Van 't Wout eindigde in de tweede kwartfinale als eerste, voor Liu Shaoang. De Chinees plaatste zich daarmee ook voor de halve finale, die later op woensdag is.
Teun Boer slaagde er ook in de halve finale te bereiken. De Nijmegenaar finishte in de eerste kwartfinale als tweede, achter de Canadees Steven Dubois.
loading

POPULAIR NIEUWS

skynews-putin-vladimir-generals_5765641

"Het imperium van Poetin stort feitelijk in elkaar – en de situatie zal verslechteren, niet verbeteren."

131962873_m

Experts: 55-plussers dupe bezuinigingen

ANP-551038786

VS in verval: Na 88 jaar stopt peilingsbureau Gallup met goedkeuringscijfer van president

ANP-550901411

Van Berkel zit nét lang genoeg in de Kamer om twee jaar wachtgeld op te eisen

Scherm­afbeelding 2026-02-18 om 06.17.26

Bill White, de mini-Trump in Brussel: hoe een ambassadeur een land tegen zich in het harnas joeg

Scherm­afbeelding 2026-02-18 om 07.58.35

Video: Deze skiërs bewonderen de lawine. Dan worden ze bedolven

Loading