Zwitserse president vliegt naar VS voor handelsgesprekken

BERN (ANP/BLOOMBERG/BELGA) - De Zwitserse president Karin Keller-Sutter en economieminister Guy Parmelin vliegen dinsdag naar de Verenigde Staten om een nieuw handelsvoorstel te presenteren. Daarmee hopen ze de regering van Donald Trump te overtuigen om het door Washington aangekondigde importtarief van 39 procent te verlagen.

Het doel van de reis is "op korte termijn ontmoetingen met de Amerikaanse autoriteiten te faciliteren en gesprekken te voeren", heeft de Zwitserse overheid laten weten. Op basis van de verklaring is niet duidelijk of Keller-Sutter en Parmelin ook een ontmoeting hebben met Trump zelf.

Zwitserland is in een race tegen de klok verwikkeld om de hoge Amerikaanse tarieven voor zijn producten te kunnen afwenden. De VS willen de heffing van 39 procent later deze week al laten ingaan. Het tarief zorgde voor een schok in het Alpenland. Vooral de farmasector en de horlogefabrikanten dreigen zwaar getroffen te worden als hun uitvoer naar de VS flink duurder zou worden.