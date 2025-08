Minister Israël: leger voert besluit kabinet professioneel uit

JERUZALEM (ANP/RTR) - Het Israëlische leger "voert besluiten over Gaza" van het kabinet van premier Benjamin Netanyahu "professioneel uit", zegt minister van Defensie Israel Katz. Netanyahu wil volgens Israëlische media met zijn kabinet tot nog meer militaire actie in de Gazastrook besluiten. Media meldden maandag dat hij de hele strook wil bezetten.

Zijn voornemen heeft ook in militaire kringen tot kritiek geleid. Legerleider generaal Eyal Zamir zou tegen de totale bezetting van Gaza zijn. Dit zou de nog levende gijzelaars in de strook ernstig in gevaar brengen.

Volgens de krant Haaretz is Zamir dinsdag op een speciale bijeenkomst over de toestand in Gaza met onder anderen ministers. Het is niet duidelijk wanneer Netanyahu met zijn kabinetsleden tot nieuwe operaties in de Gazastrook besluit. Sommige Israëlische media melden dat dit dinsdagmiddag gebeurt, maar volgens Haaretz is de bijeenkomst uitgesteld.