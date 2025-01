Winter Vol liefde: Antine speelt het spelletje mee en Maarten vindt een schilderij van een bekende schilder

Moeder Monique heeft even tegengesparteld maar kan niet anders dan zich neerleggen bij de keus van haar zoon. En Adriënne ziet het wel zitten met Frits, een keuriger koppel ga je niet snel vinden.

In Estland toont Maarten zich weer in Adamskostuum. Deze keer springt hij in ijskoud water en in Estland betekent dat ook letterlijk ijskoud. Annette volgt dapper. "Dan krijg je in ieder geval een natte vagina", zegt vieze Maarten. "Bouwvakkersgrapjes, daar luister ik niet naar", aldus Annette, die er niet mee kan zitten. Ook de koffie drinkt ze gloeiendheet direct uit de thermosfles.

Daarna volgt een uitje. De antiekwinkels zijn wel in trek, want net als Jan in Zweden sleept ook Maarten zijn date mee naar een winkel vol troep. Is er verder dan helemaal niks te beleven? Gelukkig maakt onze oud-basketbalcoach het toch nog spannend: hij denkt een schilderij te hebben gevonden van een bekende schilder. Hij krijgt het voor twee tientjes mee dus die kans is klein. Maar we zijn toch wel benieuwd geworden. Helaas krijgen we alleen de achterkant te zien.

Maarten hangt wel heel lief de Friese doorlopers op die hij van Annette heeft gekregen als herinnering aan de vrouw met wie hij de beste klik had. Of het wat gaat worden? Aan de telefoon met haar dochter doet ze wel enthousiast, maar het lijkt ergens ook een beetje gespeeld.

Een vrouw zoals je moeder

Bij Mike is de kogel door de kerk, ook Amber mag direct weer haar spullen pakken. Dus mother from hell Monique kan niet anders dan capituleren. Ze gooit het compleet over een andere boeg: vriendinnen worden met Antine is het doel. Ze hebben allebei wakker gelegen van de gourmetavond. "Ik heb zo'n ruzie gehad met Mike gisteren", zegt Monique. Mogelijk is er nog veel meer gebeurd dan wat de kijker te zien kreeg. Laten we hopen dat Mike zijn moeder eens goed de waarheid heeft gezegd. Monique is ineens poeslief in ieder geval. Ineens moet Antine het niet verkeerd opvatten dat ze had gezegd dat ze geen klik hadden. "Ik zei tegen Mike: ik denk dat ze over je heen gaat walsen", giebelt Monique. "Je bent een beetje hetzelfde als ik. Mike heeft ook altijd gezegd: ik zoek een vrouw zoals jij." Nou, dat denken wij niet. Maar Antine valt haar bij: "Dat doen jongens heel vaak hè, een vrouw zoeken die lijkt op hun moeder." Ach, het is ook maar het beste om het spelletje mee te spelen, zeker waar de camera bij is. Maar dat zal er in de toekomst nog hard aan toegaan tussen die twee.

Picknicken bij de ruïne

Compleet het tegenovergestelde gebeurt er bij de zachte Adriënne en Frits, die elkaar steeds leuker beginnen te vinden. Zo leuk zelfs dat ze in een dik pak sneeuw bij een half vergaan huis gaan picknicken. Terwijl ieder ander zou denken: mag ik alsjeblieft gewoon thuis bij de kachel een broodje eten? Maar daar denkt het verliefde koppel heel anders over. Ze liggen dubbel om hun onorthodoxe lunchlocatie, zeker als Frits een thermosfles koffie - met antiklotsding, wel zo handig in de auto - tevoorschijn haalt. Als hij dan ook nog de zus van Adriënne mag ontmoeten, kan het niet meer stuk. Zelfs een grapje over de Fritzbox - haha Frits - valt in de smaak.