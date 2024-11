Flodder keert terug, en Tatjana Šimić krijgt rol in spin-off

Tatjana Šimić keert terug in de spin-off van de filmreeks Flodder. Dat vertelde de actrice, die in de succesvolle serie en films de rol van Kees Flodder speelde, in de 538 Ochtendshow. "Ik ben benaderd, we zijn er heel hard mee aan het werk. We weten nog niet zo goed welke kant het precies op gaat en wat het gaat worden", aldus de 61-jarige actrice. "Het wordt allemaal in een vormpje gekneed."

Productiehuis NewBe maakte woensdag bekend dat wordt gewerkt aan een spin-off. Het productiehuis wilde verder geen details geven, maar daar had Šimić naar eigen zeggen moeite mee. Daarom wilde ze nu wel bevestigen dat ze meewerkt. "Ik ben benaderd, het gaat om Kees, maar de rest mag ik niet verklappen. Want er zitten nog meer verrassingen in."

Buurman, wat doet u nu?

Šimić heeft lang getwijfeld of ze wel mee wilde doen. "Ik heb eerst drie keer gezegd: ik denk dat ik het maar niet moet doen." Lachend: "Ik ben in de 60, moet het nou werkelijk? Ik kan beter Ma Flodder gaan spelen".

De Flodder-franchise bestaat tot nu toe uit drie speelfilms en een serie van vijf seizoenen. De eerste film uit 1986 vertelt hoe een asociaal gezin door een montere wethouder in de villawijk Zonnedael wordt geplaatst. Andere hoofdrollen werden gespeeld door Huub Stapel, Stefan de Walle en Nelly Frijda.