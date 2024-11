Mariël uit B&B Vol liefde vertelt eindelijk waar ruzie met Thijz precies over ging

Je kunt het je vast nog herinneren van B&B Vol liefde deze zomer: 's avonds was het dikke mik tussen Mariël en de excentrieke Thijz, de ochtend erna reed ze boos het Franse erf af. Er was iets voorgevallen dat niet werd uitgezonden, maar wat? Mariël doet eindelijk een boekje open over de ruzie op de natuurcamping.

"Uiteindelijk ging hij tekeer als een grote kleuter", vertelt ze tegen Veronica Superguide. Ze wilde 'geen rel in Nederland veroorzaken'. Daarom had ze verzocht de beelden niet uit te zenden.

De aanleiding? "Het ging erom dat ik me heb laten vaccineren, terwijl Thijz daar absoluut tegen is." Langharige vriend Ruben zou de ruzie zijn begonnen. "Ik denk dat hij wilde dat het klaar was tussen Thijz en mij, maar ik denk niet dat het iets was geworden tussen ons. Ik heb te veel mijn eigen mening, hij is een macho", aldus Mariël.