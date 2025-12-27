One Battle After Another uitgeroepen tot film van 2025

Nederlandse recensenten hebben de film One Battle After Another met Leonardo DiCaprio uitgeroepen tot de beste bioscoopfilm van het jaar. Als beste Nederlandse film van 2025 werd Voor de meisjes van regisseur Mike van Diem gekozen. Dat maakte de Kring van Nederlandse Filmjournalisten (KNF), die de verkiezing sinds 2003 organiseert, zaterdag bekend.

One Battle After Another gaat over een gefrustreerde federale agent (Sean Penn) die jaagt op de voormalige rebellen van een uiteengevallen Amerikaanse protestgroep. Zestien jaar na de laatste overval komt hij een van de kopstukken van de groep op het spoor (DiCaprio), die onder een schuilnaam in een dorpje woont. De film won al talloze prijzen, kreeg een plank vol Golden Globe-nominaties en geldt ook bij de Oscars als een grote favoriet. In Nederland trok de film tot nu toe 400.000 bezoekers, een recordaantal voor regisseur Paul Thomas Anderson.

One Battle After Another werd volgens de KNF "met een overweldigende meerderheid van stemmen gekozen". Andere films die veel punten kregen van de meer dan vijftig filmjournalisten die hun stem uitbrachten, zijn de gotische vampierenfilm Sinners van Ryan Coogler, het Noorse familiedrama Sentimental Value van Joachim Trier en de mysterieuze horrorfilm Weapons van regisseur Zach Cregger.

Voor de meisjes

Voor de meisjes werd uitgeroepen tot de beste Nederlandse film van het jaar. Het psychologische drama van Mike van Diem gaat over twee bevriende koppels die op vakantie voor onmogelijke keuzes komen te staan als een van hun dochters een ernstig ongeluk krijgt. De hoofdrollen zijn voor Fedja van Huet, Noortje Herlaar en Thekla Reuten, die een Kalf voor beste acteur won. Voor de meisjes trok de afgelopen drie maanden meer dan 317.000 bezoekers in de bioscopen.

Op de tweede en derde plek in de lijst met beste vaderlandse titels staan Drie dagen vis van Peter Hoogendoorn en Rietland van Sven Bresser, die dit jaar als Nederlandse inzending voor de Oscars werd verkozen. Aan de verkiezing deden onder meer filmjournalisten mee die voor kranten, radio, tv en onlinemedia over film schrijven en berichten.