Je oven
heeft de afgelopen dagen veel meegemaakt. Hij moet schoon. Een oven schoonmaken is voor veel mensen de meest gevreesde klus in de keuken. Toch heb je er geen agressieve sprays of uren schrobben voor nodig. Met een vel bakpapier en één vaatwastablet kom je al een heel eind.
De truc werkt in twee stappen.
Eerst voorkom je nieuwe aanslag door consequent bakpapier
te gebruiken onder alles wat kan lekken of spatten. Volgens keukenspecialisten scheelt dat “aanzienlijk in het schoonmaken achteraf”, juist bij vettige ovenschotels en gebraden vlees. Vet en saus branden minder snel vast op het metaal en blijven op het papier hangen, dat na afloop zo de prullenbak in kan.
Voor het oude, aangekoekte vuil laat je de chemie het werk doen. Plaats een vaatwastablet
in een ovenbestendige schaal met heet water, zet de oven op ongeveer 100 graden en laat het mengsel 30 tot 45 minuten stomen. De damp weekt vet en etensresten los, zodat je ze na afkoelen met een vochtige doek bijna moeiteloos wegveegt.
Wie milieubewust wil schoonmaken,
kan kiezen voor tabletten met EU‑Ecolabel of Nordic Swan
, die minder belastend zijn voor water en natuur. Zo wordt je oven weer glimmend schoon, zonder dat je zelf hoeft te zwoegen.