Pearl van Winter Vol Liefde blijkt actrice: ‘Is ze wel echt voor Robin gekomen?’

De vonken spatten er vanaf tussen Robin (60) en Pearl (55) in Winter Vol Liefde . Nauwelijks een dag na hun eerste ontmoeting volgt al de eerste kus van het seizoen. Robin valt als een blok voor de Surinaamse schone, maar bij de kijkers thuis groeit ondertussen de argwaan. Want is Pearl wel echt die verliefde kunstenares uit Suriname of speelt er meer?

Op sociale media wordt volop gespeculeerd over Pearls achtergrond. Oplettende kijkers doken het internet op en wisten te melden dat Pearl acteerervaring heeft. Op X klinkt het dan ook sceptisch: “Robin is smoorverliefd op kunstenaar/actrice Pearl uit Suriname. En het blijft voor de kijkbuiskinders lekker vaag of ze voor deze klus is ingehuurd.”

Kunstenaar en actrice

In het programma wordt Pearl voorgesteld als kunstenaar, maar dat is niet het hele verhaal. Wie haar volledige naam, Pearl Brunings, opzoekt, komt al snel uit bij IMDb. Daar staat ze vermeld als actrice , met rollen in onder andere de film Wiren en de korte film Laws of the Game. Geen enorme Hollywoodcarrière, maar wel degelijk ervaring voor de camera.

Ook in eerdere interviews gaf Pearl al aan dat ze al sinds de jaren negentig actief is als actrice . Dat combineert ze met haar werk als kunstenaar en grafisch ontwerper. Toch wordt haar acteerverleden in Winter Vol Liefde met geen woord genoemd. En juist dat roept vragen op.

Ophef

Niet iedereen ziet er iets verdachts in. Sommige kijkers vinden de ophef overdreven. “Denk je dat mensen die acteren als hobby of beroep hebben, niet verliefd willen worden en niet willen meedoen aan een datingprogramma?”, vraagt iemand zich hardop af. Een terechte vraag: acteren sluit het hebben van oprechte gevoelens natuurlijk niet uit.

Robin volgt zijn hart

Of Pearls achtergrond iets zegt over haar intenties, blijft voorlopig gissen. Feit is dat Robin volledig afgaat op zijn gevoel en dat gevoel lijkt voorlopig wel goed te zitten. Of deze winterliefde echt is of toch deels gespeeld, zal uit de komende afleveringen moeten blijken.