Winter Vol liefde: Judith krijgt geen eerlijk antwoord en Jan is misschien toch minder lomp dan gedacht

Juuls blijft doen alsof ze een geboren boerin is, maar Judith gelooft er niks meer van. Jan stuurt Yan naar huis en is daardoor erg geëmotioneerd.

Jan bleek het beter met Yan te kunnen vinden dan hij liet blijken. Hij pinkte echt een paar traantjes weg toen hij moest vertellen dat er geen liefde in zat wat hem betreft. "Je bent echt een topgast", klonk het met verstikte stem. Zien we daar toch een lieve, gevoelige man?

Dat is in ieder geval snel weer weg als kapper Willem begint te zeuren dat hij wakker werd van de tv die Jan heel vroeg in de ochtend aanzette. "Kun je geen rekening met mij houden? Het zijn hele dunne wandjes. Dan ben je toch een beetje lomp. Er ontbreken misschien toch een paar empathische hersencelletjes bij hem", is de wel heel snelle conclusie van Willem, terwijl Jan vast niet doorhad dat die tv zo hard klonk. Maar zijn reactie is minstens even irritant. Hij grapt: "Nou de nacht ervoor werd ik wakker omdat jij naar de wc ging. Misschien moet jij zelf oordopjes in doen." Excuses blijven uit. Even later begint Willem ook nog tegen Yan over zijn nachtelijke sores. Sorteert hij al voor op een exit? Als de barbier later ook nog tegen de camera zegt: "Ik ben nog niet verliefd, ik moet nog wat dingen uitzoeken", begin je dat wel te denken. Sowieso krijg je als kijker het gevoel dat Willem zichzelf eigenlijk veel te tof vindt voor Jan. Die blijft ook maar raar doen. Er gaat werkelijk geen aflevering voorbij zonder dat hij minstens twee keer het woord attent laat vallen en duidelijk maakt dat het hem ontbreekt aan die eigenschap. Zucht, Yan heeft er uiteindelijk ook genoeg van: "Ik wil niet een relatie waarbij je 2 meter afstand moet houden." En dan nog even vilein: "Willem heeft ook zo zijn dingetjes die ik niet vind passen bij Jan dus ik moet nog zien of dat gaat lukken." Het lijkt inderdaad een match van niks tussen die twee, maar er zijn gekkere dingen gebeurd.

Geen eerlijk antwoord

Juuls bij Judith op de boerderij bijvoorbeeld. Hoezo dachten ze allebei dat dat een goed idee zou zijn? De Haarlemse komt niet verder dan "innerlijke rust en minder prikkels", de grootstedelijke clichés vliegen je om de oren. Ondertussen blijft ze in haar weinig flatteuze kledij stuntelen, half struikelen en verschrikt om zich heen kijken. "Stroperig", aldus Judith over de hele situatie. Nou, dat is nog veel te hoopvol voor wat we hier zien. Maar dan wordt ze scherper over Juuls: "Bij heel veel dingen zegt ze dat ze het leuk vindt, maar ik voel niet dat ze dat meent." Als Juuls weer begint over hoe rustgevend ze het allemaal vindt, die koetjes en ezeltjes, grijpt Judith in: "Mijn leven is niet rustig." En dan tegen de camera: "Ik heb het gevoel dat ze de gewenste antwoorden geeft en dat ik geen eerlijk antwoord krijg." Je hoeft niet over heel veel sociale intelligentie te beschikken om dat in te zien.

Maar ze besluit Juuls nog een kans te geven door samen hooi te gaan scheppen. Het ziet er lachwekkend uit. Juuls wil toch wel graag haar nageltjes in tact houden en pakt piepkleine handjes vol. "Is de Juuls uit het filmpje er ook of was dat alleen voor het filmpje?", vraagt Judith zich af. De kijker vraagt zich vooral af waarom ze nog zoveel geduld heeft met Juuls. De veel leukere Sarike werd direct weggestuurd. Of is Judith toch ineens niet heel blij met het idee alleen met Bart over te blijven?