De vijf dingen waar je op moet letten bij een moedervlek

Goedele Liekens heeft huidkanker. De bekende Vlaamse seksuoloog drukt een ieder op het hart om goed te letten op verdachte plekjes en vlekjes. Maar wanneer is een moedervlek gewoon een moedervlek en wanneer kun je hem beter even laten checken bij de huisarts?

Dermatoloog Thomas Maselis legt aan Het Laatste Nieuws uit dat er een heel simpele regel is die je kan helpen om te bepalen of een plekje kwaad kan of niet. Een kwaadaardige moedervlek is meestal een melanoom. “Melanomen zijn onregelmatige pigmentvlekjes, anders dan andere vlekjes,” aldus Maselis.

“Je kan er de ABCDE-regel op toepassen. A van ‘asymmetrisch’. B van onregelmatige en gekartelde ‘boordjes’. C van ‘colour’. Gewone vlekjes zijn egaal bruin. Als vlekjes alle tinten hebben — bruin, zwart, rood en roze door elkaar — is dat verdacht. D van ‘diameter’. Daar is een handig trucje voor. Als je je vlekje kan verbergen achter het gommetje op een potlood, is het bijna altijd goedaardig. En de E van ‘evolutie’, voor wanneer het vlekje verandert in de loop der tijd.”