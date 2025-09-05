6 tekenen dat je last hebt van een ijzertekort

Van de meeste gezonde voedingsstoffen krijg je voldoende binnen als je een normaal eetpatroon volgt, maar van ijzer kun je nog weleens een tekort hebben. Vooral vrouwen lopen een verhoogd risico. Meestal merk je daar lange tijd niet veel van.

Toch geeft je lichaam signalen af. Het belangrijkste teken is vermoeidheid, maar juist dat is lastig te herkennen. Moe zijn kan immers allerlei oorzaken hebben, zeker als je een druk bestaan hebt. Als je een ijzertekort hebt, ben je vatbaarder voor ziektes. Heb je dus steeds een kuchje of een griepje te pakken dan kan het helpen om meer ijzer te eten. Zeker wanneer het ijzertekort geleid heeft tot bloedarmoede zul je meer haaruitval hebben. Wie ijzer tekort komt, kan last krijgen van een veranderde smaak en plots zin hebben in heel vreemde dingen als krijt en klei, maar de meeste vrouwen krijgen trek in ijs.

Ongeveer 15 procent van de mensen met rusteloze benen hebben een tekort aan ijzer volgens John Hopkins Medicine. IJzertekort is zelfs de meest voorkomende oorzaak van het zogenoemde 'restless legs syndrome'. Je kunt natuurlijk prima van nature een bleke huid hebben of gewoon omdat het winter is, maar is je huid echt veel bleker dan anders dan kan dat door een ijzertekort komen.

Een ruwe of zelfs opgezwollen tong is eveneens een mogelijk signaal. Wil je meer ijzer eten, kies dan voor vlees, volkoren producten, peulvruchten en groente met veel vitamine C. Door deze vitamine wordt ijzer beter opgenomen.