Als zorgen voor anderen te veel wordt: de signalen van compassiemoeheid en wat je eraan kunt doen

Mensen die in de zorg werken, mantelzorg verlenen of intensief voor anderen klaarstaan, lopen het risico uitgeput te raken. Dit fenomeen staat bekend als compassiemoeheid. Het is een vorm van emotionele uitputting die ontstaat door langdurig meevoelen met het leed van anderen. Wie de signalen niet op tijd herkent, loopt risico op gezondheidsproblemen.

Compassiemoeheid begint vaak subtiel. Je voelt je steeds vaker moe, zelfs na een goede nachtrust. Kleine taken lijken overweldigend en je hebt minder geduld dan normaal. Andere veelvoorkomende signalen zijn:

– Gevoel van afstand tot anderen, alsof je verdoofd bent

– Snel geïrriteerd of emotioneel reageren

– Lichamelijke klachten zoals hoofdpijn en spierpijn

– Verminderde concentratie en vergeetachtigheid

– Een cynische of negatieve kijk op je werk of de mensen om je heen

Mensen met compassiemoeheid verliezen het plezier in wat ze doen en voelen zich soms schuldig over hun vermoeidheid.

Impact op de gezondheid

Langdurige compassiemoeheid kan leiden tot stressgerelateerde aandoeningen zoals slapeloosheid, hoge bloeddruk en een verzwakt immuunsysteem. Ook is er een groter risico op depressie en burn-out.

Herstel begint met het herkennen van de signalen. Grenzen stellen, tijd nemen voor ontspanning en steun zoeken bij anderen helpt om weer in balans te komen. Zorg voor jezelf is geen luxe, maar een noodzaak. Alleen dan kun je blijven zorgen voor anderen.

Bron: HLN