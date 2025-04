Ben je een 35+ moeder? Dit zijn de voordelen

Door de medische ontwikkeling krijgen steeds meer vrouwen een baby na hun 35e. En hoewel er misschien fysieke gevaren bestaan, zijn er ook veel voordelen:

1. Op de lange termijn doen de kinderen het in het algemeen beter - Vergeleken met kinderen van jonge moeders gaan kinderen van 35+ moeders langer naar school, gaan ze vaker naar de universiteit en scoren ze hoger op standaardtesten

2. De kinderen hebben een groter vocabulair - Oudere moeders hebben waarschijnlijk langer doorgeleerd en zijn relatief hoogopgeleid. Hun rijke taalgebruik heeft een positief effect op het vocabulair van hun nakomelingen. De hoogopgeleide omgeving speelt hier ook een rol in

3. De kinderen krijgen meer emotionele support en worden educatief gezien beter ondersteund - Gekeken is naar bijvoorbeeld hoeveel boeken er in huis te vinden zijn en hoeveel tijd er besteed werd aan spelen met het kind. Kinderen blijken duidelijk te profiteren van de wat oudere moeder die meer kennis en inzicht heeft vergaard dan jongere moeders

4. Kinderen leven in een stabieler gezin - Oudere moeders hebben vaak al flinke stappen gezet in hun carrière en zitten niet meer in hun eerste, stressvolle baan. Daardoor hebben ze vaak meer tijd, geld en aandacht voor hun gezin

5. Kinderen leven langer met hun moeder - Het blijkt uit onderzoek dat moeders die na hun 33e nog kinderen kregen grote kans maken om minstens 95 te worden. Dat geldt ook voor vrouwen die na hun 40e nog kinderen kregen.

Bron(nen): Psychology Today