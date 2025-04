Colombia roept noodtoestand uit om gele koorts

De Colombiaanse regering heeft woensdagavond landelijk de noodtoestand uitgeroepen vanwege een toename van het aantal gevallen van gele koorts. Het oplopen van deze infectieziekte kan dodelijke gevolgen hebben.

De uitbraak heeft sinds begin 2024 geleid tot 74 bevestigde gevallen en 34 sterfgevallen, aldus minister Guillermo Alfonso Jaramillo van Volksgezondheid. De ziekte heeft zich verspreid buiten de landelijke gebieden die doorgaans als risicogebieden voor uitbraken worden beschouwd.

Jaramillo verklaarde dat de situatie het meest kritiek is in Tolima, in het centraal-westelijke deel van Colombia. Daar zijn 22 gevallen vastgesteld. Het departement, waar veel koffie wordt verbouwd, ligt tussen de grote steden Bogota, Medellín en Cali.

Wat is gele koorts?

Gele koorts is een virusziekte die wordt overgedragen door de beet van Aedes- en Haemagogus-muggen. Ongeveer een op de vijf besmette mensen wordt ziek. De symptomen kunnen erg verschillen. Zo kunnen mensen spierpijn, hoofdpijn, koude rillingen, geelzucht en hoge koorts met bloedingen krijgen.

Ongeveer een op de tien geïnfecteerde mensen overlijdt doorgaans. Er bestaat geen medicijn tegen gele koorts. Wel kunnen mensen zich ertegen laten vaccineren. Minister Jaramillo zegt dat Colombia iedereen die het land binnenkomt of verlaat gaat verplichten een vaccinatiebewijs te tonen.

Vaccineren

President Gustavo Petro roept mensen op zich in te enten. "Mensen die niet zijn gevaccineerd, moeten tijdens Pasen niet naar risicogebieden gaan", schreef hij woensdag op Facebook. Daarbij bedoelt hij "voor nu het koffiegebied". De president gaf klimaatverandering de schuld van de verdere verspreiding van het virus. De ziekteverwekkende muggen zouden zich daardoor naar hoger gelegen gebieden verplaatsen.