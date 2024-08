De gezondheidsrisico's van het dragen van sandalen

Het zomerse sandalenseizoen bezorgt podotherapeut Helen Branthwaite altijd nieuwe patiënten, maar dit jaar was haar eigen moeder erbij, die slechts een paar weken eerder een paar lichtblauwe Birkenstocks had gekocht schrijft de Daily Telegraph.

“Mijn jongere zus had er een paar en toen kocht mijn moeder er ook een paar,” zegt Branthwaite. “Ze voelde zich helemaal aangetrokken door het imago dat ze om zich heen hadden.”

Branthwaite had tevergeefs geprobeerd haar moeder te waarschuwen tegen het gebruik van de sandalen; met hun gebrek aan demping en ondersteuning van de voetholte, evenals het ontbreken van een bandje rond de rug, waren haar nieuwe Birkenstocks gewoon een te grote sprong vergeleken met haar gebruikelijke ondersteunende Scholl-sandalen. Dagen later klaagde haar moeder over voetpijn.

Is het dragen van sandalen inderdaad ongezond?

Ja, er zijn zeker gezondheidsrisico's verbonden aan het dragen van sandalen of slippers, en het kan slecht zijn voor je voeten , vooral bij langdurig of frequent gebruik. Af en toe sandalen os slippers dragen is geen punt, maar permanent of heel vaak is wel onderstandig. Vooral teenslippers en slippers kunnen spanning veroorzaken in de pezen van de tenen als je je inspant om ze aan je voeten te houden.

Hier zijn enkele van de mogelijke problemen:

Voet- en enkelblessures : Sandalen en slippers bieden weinig ondersteuning en bescherming aan je voeten. Dit verhoogt het risico op verstuikingen, verrekkingen, kneuzingen en snijwonden. Ook kun je sneller struikelen of uitglijden.

: Sandalen en slippers bieden weinig ondersteuning en bescherming aan je voeten. Dit verhoogt het risico op verstuikingen, verrekkingen, kneuzingen en snijwonden. Ook kun je sneller struikelen of uitglijden. Verandering van de looppatroon : Het gebrek aan ondersteuning kan je looppatroon veranderen, wat kan leiden tot pijn in de voeten, enkels, knieën, heupen en rug.

: Het gebrek aan ondersteuning kan je looppatroon veranderen, wat kan leiden tot pijn in de voeten, enkels, knieën, heupen en rug. Overbelasting van pezen en spieren : Je voeten en benen moeten harder werken om je evenwicht te bewaren in sandalen of slippers, wat kan leiden tot overbelasting en pijn.

: Je voeten en benen moeten harder werken om je evenwicht te bewaren in sandalen of slippers, wat kan leiden tot overbelasting en pijn. Voetproblemen : Het dragen van open schoenen kan leiden tot likdoorns, eelt, ingegroeide teennagels en infecties,omdat je voeten meer worden blootgesteld aan vuil en bacteriën.

: Het dragen van open schoenen kan leiden tot likdoorns, eelt, ingegroeide teennagels en infecties,omdat je voeten meer worden blootgesteld aan vuil en bacteriën. Platvoeten: Langdurig dragen van platte schoenen kan bijdragen aan de ontwikkeling van platvoeten, vooral bij kinderen.

Tips voor het dragen van sandalen en slippers: