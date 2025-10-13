Nog zes mensen vast na anti-immigratieprotest in Amsterdam

AMSTERDAM (ANP) - Zes mensen zitten nog vast na het anti-immigratieprotest en een tegendemonstratie in Amsterdam van zondag. Zij worden verdacht van belediging en groepsdiscriminatie, meldt een woordvoerder van de politie. De politie onderzoekt nog of ze deelnamen aan het anti-immigratieprotest of het tegenprotest. In totaal werden 29 mensen aangehouden.

Na het anti-immigratieprotest op het Museumplein trok een deel van de demonstranten de grachtengordel in. Daar staken ze zwaar vuurwerk af, scandeerden leuzen en richtten vernielingen aan. Na ingrijpen van de ME werden bij de Prinsengracht meerdere mensen gearresteerd voor onder meer belediging en vernieling.

Voor en tijdens het protest werden ook enkele mensen aangehouden voor onder meer openbare ordeverstoring en verboden wapenbezit.