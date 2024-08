'Mentale gezondheid van jongeren gaat wereldwijd alarmerend snel achteruit' Is dat waar?

Je hoort het veel: dat jongeren /studenten het heel zwaar hebben en dat het dus geen wonder is dat er mensen onder de druk bezwijken

Maar is het ook waar? De nieuwe regering denkt kennelijk van niet: er komt een langstudeer-boete vanuit de kennelijke veronderstelling dat teveel studenten uit hun neus eten.

Kennelijk is de regering niet op de hoogte van een aanzwellende hoeveelheid wetenschappelijk materiaal waaruit blijkt dat het niet goed gaat met onze jongeren.

Uit een studie gepubliceerd in The Lancet blijkt dat de mentale gezondheid van jongeren wereldwijd ernstig verslechtert, wat wordt beschouwd als een grote bedreiging voor de volksgezondheid. Verschillende factoren dragen bij aan deze verslechtering, zoals sociale media, de coronacrisis en klimaatveranderingen.In Nederland is de situatie vergelijkbaar.

“Dit is op dit moment de grootste bedreiging voor de volksgezondheid wereldwijd”, zegt professor Patrick McGorry, hoofdauteur van de studie. “Moest deze snelle achteruitgang zich voordoen bij andere gezondheidsproblemen, zoals diabetes of kanker, dan zou élke overheid op aarde drastische maatregelen treffen”.

Zo zijn mentale, psychologische en psychiatrische problemen wereldwijd goed voor minstens 45 procent alle ziektelast bij mensen tussen de 12 en 25 jaar oud. Echter is al die ziektelast maar goed voor 2 procent van alle medische budgetten. Zelfs in de rijkste landen in het onderzoek wordt de helft van de zorgnoden niet ingevuld. Er is dus wel een probleem, maar geen aandacht en geld om het op te lossen.

“Jongeren van vandaag worden weggezet als ‘sneeuwvlokjes’, maar dat klopt niet”, zegt McGrorry nog. “Het is niet zo dat ze minder veerkrachtig zijn. We hebben hun problemen gewoon genegeerd.”

Maar de minister van Onderwijs kan ook terecht in Nederlandstalige bronnen. Uit gegevens van het CBS blijkt dat het percentage jongeren dat als psychisch ongezond wordt beschouwd, is gestegen van 11% in 2019 naar 18% in 2021. En ook het RIVM heeft er met zorg over bericht. Daaruit blijkt dat het aantal jongeren met psychische problemen in de cornaperiode aanzienlijk is gestegen en sindsdien amper gedaald.

Vooral jonge vrouwen ervaren vaker psychische klachten dan mannen. Het Trimbos-instituut bevestigt ook een toename van mentale problemen onder jongeren tijdens de coronacrisis, hoewel het moeilijk is om de exacte oorzaken hiervan vast te stellen.

Daarnaast zijn er internationale bevindingen die wijzen op een toename van psychosomatische klachten bij meisjes, zoals slapeloosheid en depressiviteit. Deze klachten zijn sinds 2017 wereldwijd gestegen. In Nederland wordt echter ook opgemerkt dat jongeren relatief goed scoren op sociale relaties en minder eenzaam zijn dan hun leeftijdsgenoten in andere landen, wat een beschermende factor kan zijn.