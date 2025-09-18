ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Eerdmans verwijt Van der Plas 'Haagse spelletjes' om pensioenen

Samenleving
door anp
donderdag, 18 september 2025 om 12:39
anp180925084 1
DEN HAAG (ANP) - Partijleider Joost Eerdmans (JA21) is in harde aanvaring gekomen met BBB-leider Caroline van der Plas vanwege het nieuwe pensioenstelsel. Van der Plas verweet hem geen inspraak te willen regelen voor pensioengerechtigden die zich willen uitspreken tegen het nieuwe stelsel. Het voorstel van Kamerlid Agnes Joseph, die van NSC overstapte naar de BBB, wilde daar de wet voor aanpassen. Volgens Van der Plas was de stem van Eerdmans doorslaggevend.
"Wij waren tegen het amendement-Joseph, omdat het chaos zou veroorzaken", reageerde Eerdmans op Van der Plas. Door gaandeweg het proces nog de wet aan te passen zou de invoering vertraging oplopen, met miljarden euro's schade tot gevolg. "Dit is het Haagse spelletje waar iedereen zo zat van is, mij dit verwijten terwijl mijn stem al lang duidelijk was." Volgens Eerdmans haalde het voorstel het niet omdat partijen als DENK en de Partij voor de Dieren op het laatste moment geen steun gaven. "Dat weet mevrouw Van der Plas donders goed."
Met zijn ene Kamerzetel komt Eerdmans ook dit jaar als laatste aan de beurt bij de Algemene Politieke Beschouwingen. In tegenstelling tot andere kleine partijen werd hij veelvuldig geïnterrumpeerd. Hij kreeg kritische vragen van partijen als D66, BBB, SP en GroenLinks-PvdA over Europese defensiesamenwerking, pensioenen en het voornemen van JA21 om de gasboringen in Groningen te hervatten.
Die onderbrekingen laten zien dat andere partijen JA21 relevant vinden en geven Eerdmans de kans om zijn standpunten toe te lichten. De partij staat in de peilingen op flinke zetelwinst. JA21 zou volgens de Peilingwijzer - een gewogen gemiddelde van verschillende peilingen - 7 tot 11 zetels halen als er nu verkiezingen zouden zijn.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-536656497

Wat Dilan Yesilgoz gisteren vergat te vertellen over haar vlucht en komst in Nederland

2c5673b4

Peiling: krimp van VVD zet door, groei van CDA en JA21 ook

ANP-521867925 (1)

6 beproefde manieren om binnen een minuut te stoppen met piekeren

ANP-508621740

Nieuwe vaccinatieronde tegen corona gestart: dit moet je weten

chelms-varthoumlien-j-zQJk6aaaA-unsplash

Wetenschappers vinden oudste mummies ter wereld en ze zijn duizenden jaren ouder dan die uit Egypte

Scherm­afbeelding 2025-09-18 om 09.36.29

Sylvana Simons: het maakt vrouwen niet uit of hun verkrachter wit of zwart is. Mogen witte mannen wél verkrachten

Loading