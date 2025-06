WHO: herkomst Covid-19 onduidelijk door gebrek aan informatie

GENÈVE (ANP) - De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) weet na vijf jaar onderzoek nog altijd niet hoe de coronapandemie is ontstaan. WHO-topman Tedros Adhanom Ghebreyesus zei vrijdag bij de presentatie van een nieuw rapport dat "alle opties op tafel blijven". De belangrijkste reden is dat China onvoldoende openheid heeft gegeven.

Ondanks herhaalde verzoeken weigert China gedetailleerde virusinformatie te geven over honderden besmettingen uit het begin van de pandemie, zei Ghebreyesus. Ook gegevens over dieren die op de markt van de Chinese stad Wuhan zijn verhandeld en over de veiligheid en het werk in laboratoria in de stad, zijn niet gedeeld. Daardoor kan niet worden vastgesteld of het Covid-19-virus door dieren is overgedragen of dat het uit een laboratorium is ontsnapt.

Ghebreyesus zei dat inlichtingendiensten van meerdere, niet nader genoemde landen onderzoek hebben gedaan naar de herkomst van Covid-19. De WHO heeft ook geen toegang gekregen tot die onderzoeken of de onderliggende data.