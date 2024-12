Rechter verbiedt kerststaking apothekers: 'volstrekt onverantwoord'

De aangekondigde staking van apotheekmedewerkers mag volgende week niet doorgaan. Dat heeft de rechter bepaald in een kort geding dat was aangespannen door werkgevers in de apotheekbranche tegen vakbonden FNV en CNV. Met de actie wilden de medewerkers onder meer een loonsverhoging afdwingen.

Tijdens de zitting, die donderdag was bij de rechtbank in Utrecht, eisten de advocaten van de Werkgeversvereniging Zelfstandige Openbare Apothekers (WZOA) en de Associatie van Ketenapotheken (ASKA) een verbod op de staking. Ze vinden dit "volstrekt onverantwoord" en vrezen voor onherstelbare gezondheidsschade als patiënten niet op tijd hun medicatie krijgen.

Vakbonden teleurgesteld

Vakbonden FNV en CNV reageren teleurgesteld op de beslissing van de rechter dat de aangekondigde staking van apotheekmedewerkers volgende week niet mag doorgaan. De bonden wilden op 23, 24 en 27 december staken voor onder meer loonsverhoging.

"Na maanden vruchteloos onderhandelen is de zorgvuldig opgebouwde druk in het actietraject ons uit handen geslagen", zegt Ralph Smeets, bestuurder FNV Handel en Farmacie. "Juist aan het eind van het jaar staken zet extra druk op de zorgverzekeraars. Dat we nu geen actie mogen voeren, is zeer teleurstellend."

Acceptatie

CNV-bestuurder Zorg en Welzijn, Justine Feitsma zegt de uitspraak van de rechter te respecteren. "Maar we zijn wel zeer teleurgesteld nu hij ons stakingsrecht inperkt en meegaat met het beeld van maatschappelijke onrust en gevaar voor volksgezondheid dat de werkgevers hebben geschetst."