Welke vorm heeft jouw buik: komt het door stress, alcohol of kinderen?

Dacht je dat alle buiken hetzelfde waren? Think again. Elk buikje heeft zijn eigen oorzaak. Komt jouw specifieke buik door stress, alcohol of kinderen? Ontdek nu wat je type is en wat je er aan kunt doen. Heb je een appelvormig rond buikje, terwijl je billen en heupen slank zijn, dan wordt je buik vermoedelijk veroorzaakt door te veel alcohol. Dat heeft te maken met hoe je lichaam alcohol verwerkt. De oplossing? Wellicht een wijntje minder in het weekend.

Je buik is prominent aanwezig en de huid voelt strak alsof er een ballon onder zit. Vooral na maaltijden zwelt je buik op. Meestal hebben je darmbacteriën dan moeite met het afbreken van voedsel, waardoor ze meer lucht creëren. Vermijd voedsel uit de zogenoemde FODMAP-groep: onder meer tarwe, rode bieten, knoflook, kersen, champignons en uien. De buik begint al onder je borsten en vormt een zacht rolletje dat over je broekband hangt.

Door stress maak je extra cortisol aan, dat ervoor zorgt dat suiker sneller in het bloed terechtkomt, zodat je energie hebt om te vechten of te vluchten. De suiker wordt dichtbij de lever als vet opgeslagen, zodat het weer kan worden in gezet bij nieuw gevaar. Relax, doe leuke dingen en slaap wat meer, dan verdwijnt die stressbuik vanzelf. Je hebt vet rond je middel, je billen en heupen dat maar niet wil verdwijnen. Dat heeft vermoedelijk met je oestrogeenniveau te maken. Vermijd verzadigde vetten. Die worden namelijk in verband gebracht met hoge oestrogeenlevels. Tijdens de zwangerschap rekken je buikspieren uit om plaats te maken voor de baarmoeder. Maar als de baby er is, wil je die spieren natuurlijk weer snel in vorm hebben. Er zijn verschillende oefeningen om dat voor elkaar te krijgen.