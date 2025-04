Zelfs een rustige wandeling houdt je brein scherp

Uit Amerikaans onderzoek blijkt dat je niet per se intensief hoeft te sporten om je geheugen in vorm te houden: een rustige wandeling kan al wonderen doen.

Wetenschappers van de Universiteit van Californië en Wake Forest University volgden bijna 300 ouderen die last hadden van milde geheugenproblemen. Deze groep had een verhoogd risico op dementie, maar was nog niet ziek. De deelnemers moesten regelmatig bewegen bij hun lokale sportschool.

De helft van de groep deed rustige oefeningen zoals stretchen en balanstraining. De andere helft ging wat steviger aan de slag met cardiotraining. Na een jaar bleek dat beide groepen mentaal veel beter scoorden dan mensen die geen vast bewegingsprogramma volgden.

Geen marathons lopen

Vooral voor mensen die een hekel hebben aan zware inspanning is dit goed nieuws. Het onderzoek toont namelijk aan dat je geen marathons hoeft te rennen om je hersenen gezond te houden. Drie tot vier keer per week rustig bewegen onder begeleiding blijkt al genoeg om achteruitgang van het geheugen af te remmen.

De onderzoekers keken ook naar de hersenstructuur van de deelnemers. Bij mensen die regelmatig bewogen, bleek het hersenvolume beter behouden te blijven. Dit gold met name voor de prefrontale cortex, een belangrijk gebied voor ons denkvermogen.

Grootste studie tot nu toe

De studie is de grootste in zijn soort. Een voordeel is dat de deelnemers hun oefeningen gewoon bij de plaatselijke sportschool konden doen. Geen ingewikkelde apparatuur of dure behandelingen dus.

De wetenschappers hielden rekening met het feit dat deelname aan een onderzoek zelf ook positieve effecten kan hebben. De sociale contacten en mentale uitdaging die daarbij horen, kunnen immers ook goed zijn voor je brein. Meer onderzoek moet aantonen of het effect ook optreedt zonder nieuwe sociale contacten.