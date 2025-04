Zomer! Komende week tot 26 graden in Nederland

De komende dagen kunnen we de paraplu gerust thuislaten, want de lente trekt alle registers open. Zonliefhebbers komen volop aan hun trekken met strakblauwe luchten en steeds aangenamere temperaturen.

Vandaag kunnen we al genieten van een heerlijke dag: droog, zonnig en aangenaam warm. Op de Waddeneilanden is het met zo'n 17 graden goed toeven, terwijl het zuiden en zuidwesten zelfs flirt met de 21 graden. Ook vanavond blijft het genieten onder een stralende hemel.

En morgen wordt zeker zo mooi als vandaag. De zon blijft de hoofdrol spelen en met maxima rond de 21 graden voelt het bijna zomers.

Woensdag en donderdag nóg beter

Alsof dat nog niet genoeg is, schakelt de thermometer halverwege de week nog een tandje bij. Woensdag en donderdag kunnen we temperaturen verwachten die schommelen tussen de 23 en 26 graden, zomerse taferelen midden in de lente. Alleen op de Waddeneilanden blijft het wat koeler, dankzij het frisse zeewater van een graadje of 11.

Op vrijdag draait de wind een tikje naar het noordwesten, waardoor het kwik een stapje terugdoet. Toch mogen we nog rekenen op veel zonneschijn en blijft het vrijwel overal droog. Met middagtemperaturen tussen de 15 en 20 graden zijn we dan gewoon weer terug bij normaal lenteweer, al voelt het na die zomerse piek misschien eventjes fris.