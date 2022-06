Last van hooikoorts? Dit kun je beter niet drinken

Momenteel piekt het aantal pollen in de lucht. Een vervelende tijd dus voor mensen met hooikoorts. Online staan tal van adviezen over wat je juist wel of niet moet eten, maar wat is daarvan bewezen? Erg weinig, aldus experts in Het Laatste Nieuws.

Wat voedingsmiddelen betreft is er eigenlijk maar één ding waar je mee op moet passen, aldus professor Peter Hellings van het UZ in Leuven. “Dat is alcohol. Ongeveer de helft van de patiënten met luchtwegallergieën heeft een toename van de klachten wanneer ze alcohol drinken. Dat staat los van de allergische ontstekingsreactie, maar is een gevolg van de overgevoeligheid van de luchtwegen waarbij alcohol zich bindt aan de stofjes in de luchtwegen. Zo ontstaan de klachten. Dat zien we ook voorkomen bij patiënten met astma en chronische sinusitis, waarbij de helft van de patiënten meer klachten krijgen wanneer ze alcohol drinken. Door de allergische reactie zijn de luchtwegen gevoeliger voor temperatuurschommelingen, luchtvochtigheid of meer gekruid eten.”

"In het algemeen staan de klachten ter hoogte van de luchtwegen los van wat je eet,” aldus de professor. Er zijn volgens hem maar drie dingen die echt helpen om hooikoorts te verminderen. "Ten eerste blootstelling aan de allergenen zo veel mogelijk vermijden, ten tweede de neus met een zoutoplossing spoelen en ten derde factoren die de luchtwegen prikkelen uit de weg gaan.”