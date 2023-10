Je kunt beter je neus ophalen dan snuiten. En 8 andere dingen die je niet wist over verkoudheid

De herfst is nog maar nauwelijks begonnen of de virussen vliegen je om de oren. Als je geen corona hebt, word je wel geplaagd door het rhino- of RS-virus. En nee, daar kun je weinig tegen doen. Wel hebben we nog wat interessante wetenswaardigheden voor je over verkoudheid.

Twee dagen

De incubatietijd van een verkoudheid is twee dagen. Zo kun je misschien achterhalen waar je het hebt opgelopen. Kou

Van kou word je niet verkouden. Dat we toch vooral kou vatten in de winter is voornamelijk omdat we met zijn allen veel meer binnen zitten en het virus zich dan makkelijker verspreidt. 200 virussen

Er zijn maar liefst 200 typen virussen die verkoudheid kunnen veroorzaken. Daarom is er ook geen vaccin tegen. Kinderen

Kinderen worden wel tien keer per jaar verkouden. Volwassenen hooguit een of twee keer. Dat komt omdat kinderen nog geen weerstand hebben opgebouwd tegen de bekendste virussen. Besmettelijkheid

Zodra iemand begint te snotteren of kuchen is hij besmettelijk. Na een paar dagen neemt de besmettelijkheid af. Zink

Zink is het enige supplement waarvan min of meer bewezen is dat het een klein beetje helpt om de duur van een verkoudheid te verkorten. Snuiten

Je hebt vroeger misschien geleerd dat je neus ophalen vies is en dat je beter je neus kunt snuiten, maar dat is dus niet zo. Door je neus op te halen, zuig je slijm weg uit je bijholten. Twee weken

Wie verkouden is hoest langer dan je denkt, namelijk gemiddeld 18 dagen. 40.000 druppels

Bij één keer niezen sproei je 40.000 druppels in het rond, met een hoest zijn dat er gemiddeld maar 3000 en die druppeltjes zijn bovendien veel kleiner.